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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:05

ЕС окажет Украине помощь в модернизации управления геологическими данными

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Украинская геологическая служба подписали меморандум о взаимопонимании по содействию модернизации управления украинскими геологическими данными.

"Сырье, имеющее решающее значение для "зеленой" и цифровой экономики, в изобилии можно найти на Украине. (...) Интегрируя Украину в производственно-сбытовые цепочки ЕС, мы диверсифицируем наши поставки, укрепим нашу промышленную базу, одновременно помогая восстановить (...) экономику Украины", - заявил заместитель председателя ЕК Марош Шефчович, принимавший участие в подписании меморандума.

В коммюнике Еврокомиссии отмечается, что это подписание состоялось в развитие стратегического партнерства ЕС и Украины в области полезных ископаемых.

В ЕК объясняют, что ЕС поможет Украине "улучшить управление, прозрачность, регулирование, а также доступ для инвесторов, оцифровывая геологические данные, включая документы и карты".

В Брюсселе напоминают, что начало стратегического партнерства ЕС-Украина в области сырья и аккумуляторов было заложено Шефчовичем и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в июле 2021 года.

ЕС Украина
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