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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

В ЕС ищут решение для выделения Украине 8 млрд евро макроэкономической помощи

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Из обещанных в мае 2022 года 9 млрд евро макроэкономической помощи Украине ЕС уже выделил 1 млрд, и Еврокомиссия (ЕК) занимается решением вопроса о выплате остальной части, сообщила официальный представитель ЕК Верле Нёйтс.

"Что касается остального, в соответствии с мандатом Европейского совета проходят технические дискуссии с государствами-членами. Есть общее ощущение срочной необходимости найти хорошую концепцию для остающейся суммы этой помощи", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

"Когда комиссия одобрит соответствующие предложения, их должны будут рассмотреть и утвердить Европейский парламент и Совет ЕС", - объяснила представитель ЕК.

Ей был задан вопрос, не потому ли Еврокомиссия не дает больше подробностей об этой помощи, что от государств-членов по-прежнему ожидают дополнительных гарантий на выделяемые кредиты.

Она отказалась отвечать на этот вопрос, повторив: "Идут технические дискуссии, и мы напряженно работаем для поиска решения".

Исключительный пакет макрофинансовой помощи Украине

В сообщении ЕК от 18 мая 2022 года было объявлено об исключительном пакете макрофинансовой помощи Украине в 9 млрд евро. Это предложение было одобрено Европейским советом 23-24 июня.

В начале августа Европейская комиссия двумя траншами по 500 млн евро выплатила Киеву первый миллиард.

"Эта выплата 1 млрд евро является первой частью нашего пакета макрофинансовой помощи в размере 9 млрд евро, чтобы помочь Украине удовлетворить ее чрезвычайные финансовые потребности", - заявил 1 августа исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"В то же время мы тесно сотрудничаем с государствами-членами ЕС и нашими международными партнерами над следующими шагами по восстановлению Украины в долгосрочной перспективе", - добавил зампред ЕК.

ЕС ЕК Украина
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