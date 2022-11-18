Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:05

КТК в начале 2023 года будет готов к приему допобъемов нефти после увеличения мощности

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Основные работы, влияющие на увеличение пропускной способности Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), будут завершены в декабре 2022 года, сообщил "Интерфаксу" глава консорциума Николай Горбань

"В начале 2023 года КТК будет готов к приёму нефти согласно повышенным заявкам грузоотправителей", - добавил он.

При этом он отметил, что пакетом документов сроки завершения строительно-монтажных работ программы устранения узких мест (ПУУМ) установлены до декабря 2023 года.

Реализация программы позволит обеспечить гибкость режимов работы пунктов закачки и возможность прокачки дополнительных объемов нефти (до 72,5 млн тонн в год по территории Казахстана и до 83 млн тонн в год по территории России) при оптимальном количестве антифрикционной присадки и соответствующих коэффициентах эксплуатации нефтепровода.

Как сообщается в журнале "Панорама" КТК, Горбань проинспектировал НПС Атырау, на которой в рамках ПУУМ в декабре 2022 года в эксплуатацию планируется ввести пятый магистральный насос, что повысит пропускную способность станции с 9 тыс. до более 12 тыс. куб. метров в час.

На НПС Астраханская, которую также проинспектировал Горбань, согласно пресс-релизу компании, по итогам ПУУМ будут введены в эксплуатацию новая магистральная насосная, новое закрытое распределительное устройство, уже подключено оборудование пеногенераторного блока и фильтров грязеуловителей. В настоящее время на этой НПС осуществляется комплексное тестирование оборудования новой магистральной насосной.

На НПС Тенгиз в рамках ПУУМ предполагается осуществить монтаж двух резервуаров РВСПК-20000, модернизацию узла учета нефти, замену трех магистральных насосов, установку четырех подпорных насосных агрегатов, строительство подстанции.

КТК эксплуатирует нефтепровод Тенгиз-Новороссийск протяженностью 1511 км - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% экспортных объемов нефти РК. Мощность магистрали - 67 млн тонн нефти в год.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (24% в управлении "Транснефти", 7% на балансе) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

КТК нефть Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Инфляция в Японии в октябре достигла максимума с января 1991 года

Рубль слабо изменился на старте торгов из-за наметившейся стабилизации на мировых рынках

Рубль слабо изменился на старте торгов из-за наметившейся стабилизации на мировых рынках

ЦБ изменил тарифы на трансграничные переводы для банков-участников СБП

ЦБ изменил тарифы на трансграничные переводы для банков-участников СБП

Клиент Тинькофф банка в суде добился компенсации за конвертацию валюты по невыгодному курсу

Brent подешевела до $90,8 за баррель на снижении геополитической напряженности

Казанская G-Group передумала покупать российский бизнес шведской Bonava

Казанская G-Group передумала покупать российский бизнес шведской Bonava

Clearstream будет взимать 10% комиссии по рублевым остаткам на клиентских счетах

Сотрудники 113 кофеен Starbucks в США устроят забастовку

Сотрудники 113 кофеен Starbucks в США устроят забастовку

Индекс британского завтрака в октябре подскочил на 19,5%

Индекс британского завтрака в октябре подскочил на 19,5%

Минфин предложил пошлину на экспорт бензина и дизельного топлива с демпфером с 1 января

Минфин предложил пошлину на экспорт бензина и дизельного топлива с демпфером с 1 января
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });