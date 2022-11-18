КТК в начале 2023 года будет готов к приему допобъемов нефти после увеличения мощности

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Основные работы, влияющие на увеличение пропускной способности Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), будут завершены в декабре 2022 года, сообщил "Интерфаксу" глава консорциума Николай Горбань

"В начале 2023 года КТК будет готов к приёму нефти согласно повышенным заявкам грузоотправителей", - добавил он.

При этом он отметил, что пакетом документов сроки завершения строительно-монтажных работ программы устранения узких мест (ПУУМ) установлены до декабря 2023 года.

Реализация программы позволит обеспечить гибкость режимов работы пунктов закачки и возможность прокачки дополнительных объемов нефти (до 72,5 млн тонн в год по территории Казахстана и до 83 млн тонн в год по территории России) при оптимальном количестве антифрикционной присадки и соответствующих коэффициентах эксплуатации нефтепровода.

Как сообщается в журнале "Панорама" КТК, Горбань проинспектировал НПС Атырау, на которой в рамках ПУУМ в декабре 2022 года в эксплуатацию планируется ввести пятый магистральный насос, что повысит пропускную способность станции с 9 тыс. до более 12 тыс. куб. метров в час.

На НПС Астраханская, которую также проинспектировал Горбань, согласно пресс-релизу компании, по итогам ПУУМ будут введены в эксплуатацию новая магистральная насосная, новое закрытое распределительное устройство, уже подключено оборудование пеногенераторного блока и фильтров грязеуловителей. В настоящее время на этой НПС осуществляется комплексное тестирование оборудования новой магистральной насосной.

На НПС Тенгиз в рамках ПУУМ предполагается осуществить монтаж двух резервуаров РВСПК-20000, модернизацию узла учета нефти, замену трех магистральных насосов, установку четырех подпорных насосных агрегатов, строительство подстанции.

КТК эксплуатирует нефтепровод Тенгиз-Новороссийск протяженностью 1511 км - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% экспортных объемов нефти РК. Мощность магистрали - 67 млн тонн нефти в год.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (24% в управлении "Транснефти", 7% на балансе) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.