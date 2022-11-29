КТК заменил танк плавучести на последнем нефтеналивном причале,

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) завершил работы по замене танка плавучести на последнем не действовавшем выносном причальном устройстве N2, сообщила компания.

"29 ноября 2022 года в полном объеме завершены работы по замене танка плавучести (ТП) на выносном причальном устройстве - ВПУ-2. Успешно выполнены гидростатические испытания. ВПУ готов к перевалке нефти на танкеры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе ремонта ВПУ-1 и ВПУ-2 все инженерные расчеты, изготовление, установка вспомогательного и основного оборудования, высокотехнологичные операции по демонтажу, монтажу и позиционированию танка плавучести на глубине выполнены российскими специалистами КТК и подрядной организации ООО "Альянс".