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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

КТК заменил танк плавучести на последнем нефтеналивном причале,

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) завершил работы по замене танка плавучести на последнем не действовавшем выносном причальном устройстве N2, сообщила компания.

"29 ноября 2022 года в полном объеме завершены работы по замене танка плавучести (ТП) на выносном причальном устройстве - ВПУ-2. Успешно выполнены гидростатические испытания. ВПУ готов к перевалке нефти на танкеры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе ремонта ВПУ-1 и ВПУ-2 все инженерные расчеты, изготовление, установка вспомогательного и основного оборудования, высокотехнологичные операции по демонтажу, монтажу и позиционированию танка плавучести на глубине выполнены российскими специалистами КТК и подрядной организации ООО "Альянс".

КТК Каспийский трубопроводный консорциум
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