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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:03

"Дочка" "Автодора" запустила программу выращивания поставщиков DSRC-оборудования

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Дочерняя структура госкомпании "Автодор" - ООО "Автодо - платные дороги" запустила программу выращивания поставщиков (прежде всего, оборудования связи ближнего радиуса действия - DSRC), сообщила "Корпорация МСП" (занимается, в частности, мониторингом реализации таких программ крупнейшими госкомпаниями).

В ООО рассчитывают, что развитие предприятий для потенциального участия в закупках поможет привлечь квалифицированные малые и средние предприятия к производству и поставкам оборудования, а также программного обеспечения в рамках развития интеллектуальных транспортных систем, отметила корпорация.

Основной целью программы выращивания поставщиков названо "развитие новых производств с целью поставки оборудования и программного обеспечения в рамках интеллектуальных транспортных систем госкомпании "Автодор", в первую очередь, касающихся технологии DSRC" (беспроводная связь ближнего радиуса действия между автомобилями и объектами транспортной инфраструктуры).

При этом оговаривается, что в рамках программы выращивания возможно заключение с тем или иным участником договора со встречными инвестиционными обязательствами (офсетный договор), предусматривающего создание производства соответствующего оборудования.

В рамках программы "Автодор - платные дороги" планирует оказывать ее участникам финансовую поддержку (в том числе, на развитие предпринимательской деятельности, на обучение персонала, на проведение испытаний и экспертизы образцов продукции), правовую, методическую и информационную поддержку. Объем такой поддержки будет указываться в индивидуальной карте развития поставщика, которая будет составляться отдельно для каждого участника программы.

"Автодор - платные дороги" будет принимать заявки малых и средних предприятий на участие в программе выращивания с 14 по 19 декабря.

В сообщении "Корпорации МСП" отмечается, 2022 года) соответствующих положений закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ". Поправка о "выращивании" поставщиков была принята летом. Она предусматривает, что отобранным для участия в программах развития субъектам МСП госкомпании должны будут составлять индивидуальные карты развития с перечнем конкретных мероприятий, сроком их реализации и указанием ответственных за это лиц. Причем участвовать в таких программах развития смогут только те субъекты МСП, которые уже имеют опыт исполнения договоров по результатам закупок госкомпаний.

"Корпорация МСП" с лета 2022 года реализует пилотные программы по "выращиванию" поставщиков из числа субъектов МСП. К ноябрю текущего года такие "пилоты" были запущены 27 крупнейшими госкомпаниями. Они определили 1,2 тысячи номенклатурных позиций для программ выращивания поставщиков. Из них около 100 - для заключения офсетных договоров.

Эти госкомпании получили 127 заявок от 59 субъектов МСП на участие в пилотных программах.

Закон 223-ФЗ предусматривает, что госкомпании должны закупать у малого и среднего бизнеса не менее 25% годового стоимостного объема договоров. В рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства объем закупок госкомпаний у субъектов МСП должен достигнуть в 2024 году 5 трлн рублей.

Автодор Корпорация МСП Минфин
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