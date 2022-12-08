Программы выращивания поставщиков из МСП утвердят 15 крупнейших госкомпаний

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Программы выращивания поставщиков из числа субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) планируют утвердить в конце текущего - в начале следующего года 15 крупнейших госкомпаний, заявила замруководителя дирекции закупочной деятельности "Корпорации МСП" Наталья Битюкова.

Эти госкомпании подтвердили готовность утвердить программы выращивания поставщиков из числа субъектов МСП, следует из данных корпорации. Причем две из них - "ДОМ.РФ" и РЖД - сделают это до конца 2022 года.

В течение I квартала 2023 года такую программу планирует утвердить ПАО "Ростелеком", а в течение 2023 года - ПАО "Интер РАО", АО "Мослифт", АО "Почта России", ПАО "РусГидро" и ряд других.

В ноябре вступили в силу новые положения закона о развитии малого и среднего предпринимательства, предусматривающие, что отобранным для участия в программах развития субъектам МСП госкомпании должны будут составлять индивидуальные карты развития с перечнем конкретных мероприятий, сроком их реализации и указанием ответственных за это лиц. Причем участвовать в таких программах развития смогут только те субъекты МСП, которые уже имеют опыт исполнения договоров по результатам закупок госкомпаний.

"Корпорация МСП" совместно с рядом крупнейших госкомпаний с лета реализует пилотные программы по "выращиванию" поставщиков из числа субъектов МСП. К ноябрю текущего года такие "пилоты" были запущены 27 крупнейшими госкомпаниями. Они определили 1,2 тысячи номенклатурных позиций для программ выращивания поставщиков. Из них около 100 - для заключения офсетных договоров.

Эти госкомпании получили 127 заявок от 59 субъектов МСП на участие в пилотных программах.

По данным Минфина, в 2021 году госкомпании заключили с субъектами МСП 886 тысяч договоров на 6,8 трлн рублей.

В ноябре дочерняя структура госкомпании "Автодор", ООО "Автодо - платные дороги", запустила программу выращивания поставщиков (прежде всего, оборудования связи ближнего радиуса действия - DSRC). В самой программе выращивания поставщиков отмечается, что основной целью реализации программы является "развитие новых производств с целью поставки оборудования и программного обеспечения в рамках интеллектуальных транспортных систем госкомпании "Автодор", в первую очередь, касающихся технологии DSRC" (беспроводная связь ближнего радиуса действия между автомобилями и объектами транспортной инфраструктуры).

В рамках программы выращивания возможно заключение с тем или иным участником договора со встречными инвестиционными обязательствами (офсетный договор), предусматривающего создание производства соответствующего оборудования.