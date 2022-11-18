GM отметила быстрый рост своего портфеля электромобилей

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель General Motors Co. (GM) улучшил прогноз свободного денежного потока на 2022 год, отметив быстрый рост портфеля электромобилей компании.

По новому прогнозу GM, скорректированный свободный денежный поток автомобильных операций компании в этом году составит $10-11 млрд. Ранее этот показатель прогнозировался на уровне $7-9 млрд.

GM сузила прогнозный диапазон скорректированной EBIT на текущий год до $13,5-14,5 млрд с $13-15 млрд.

Выручка компании в следующие три года, как ожидается, будет расти в среднем на 12% в год и превысит $225 млрд в 2025 году благодаря увеличению объема выпуска электромобилей и выручки от продажи программного обеспечения.

Выручка от продажи электромобилей в 2025 году превысит $50 млрд, прогнозируют в GM.

Компания планирует произвести 400 тысяч электромобилей в Северной Америке в период с 2022 года до конца первого полугодия 2024 года. К 2025 году она рассчитывает увеличить мощности по выпуску электромобилей в регионе до 1 млн единиц в год.

В GM ожидают, что ее операции по выпуску электромобилей в Северной Америке выйдут на устойчиво прибыльный уровень в 2025 году.

С начала 2022 года рыночная капитализация GM снизилась на 34%.