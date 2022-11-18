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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

ЕЦБ повысит ставки до ограничивающих экономическую активность уровней

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Европейскому центральному банку придется повысить ключевые процентные ставки до уровней, которые будут ограничивать экономическую активность, чтобы ослабить инфляцию в еврозоне, заявила, выступая во Франкфурте президент ЕЦБ Кристин Лагард. Ее слова приводит Bloomberg.

"Мы планируем продолжить подъем ставок, поскольку простого отказа от стимулирующей политики может оказаться недостаточно, - сказала она. - В конце концов, мы повысим ставки до уровней, которые позволят нам вернуть инфляцию к нашему среднесрочному целевому показателю".

Лагард отметила, что риск рецессии в еврозоне усилился, однако самого по себе экономического спада будет недостаточно, чтобы сдержать инфляцию.

"Темпы роста потребительских цен являются слишком высокими, - считает она. - Прошлый опыт позволяет предположить, что рецессия не сможет существенно опустить темпы инфляции, по крайней мере, в краткосрочной перспективе".

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов (б.п.) на октябрьском заседании. Базовая процентная ставка по кредитам была увеличена до 2%, ставка по депозитам - до 1,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 2,25%.

Эксперты ожидают, что ЕЦБ поднимет ставку по кредитам по крайней мере до 2% с 1,5% в декабре.

Инфляция в еврозоне в октябре текущего года достигла рекордных 10,6% в годовом выражении.

ЕЦБ Кристин Лагард
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