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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

В ЕЦБ заявили, что не могут замедлить повышение ставок из-за бюджетных стимулов

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) ограничен в возможности замедления темпов подъема ключевых процентных ставок, поскольку меры поддержки домохозяйств и бизнеса, принимаемые правительствами стран еврозоны, будут поддерживать высокую инфляцию в течение долгого времени.

Об этом на конференции в Лондоне заявила член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель, пишет Financial Times.

"Крупнейший риск для центробанков по-прежнему заключается в том, что денежно-кредитная политика может быть откалибрована на основе неверных предпосылок о скором замедлении инфляции и, соответственно, на основе недооценки инфляции", - сказала Шнабель.

Принятие экономических стимулов европейскими странами означает, что европейскому ЦБ "придется поднять ставки выше, возможно, до ограничительного уровня", чтобы вернуть инфляцию к 2%-ному целевому показателю, отметила она. Инфляция в еврозоне в октябре текущего года достигла рекордных 10,6% в годовом выражении.

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 75 б.п. на октябрьском заседании. Базовая процентная ставка по кредитам была увеличена до 2%, ставка по депозитам - до 1,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 2,25%. С июля текущего года ЕЦБ поднял ключевые ставки в общей сложности на 200 б.п.

Эксперты ожидают, что в декабре ставка по кредитам будет повышена по крайней мере до 2% с 1,5%.

"Многие бюджетные меры рискуют еще больше усилить инфляционное давление в еврозоне в среднесрочной перспективе, - отметила Шнабель. - Это в конечном итоге вынудит ЕЦБ поднять ставки до уровней выше тех, которые потребовались бы в отсутствие стимулов".

Статданные по экономике еврозоны, по ее словам, "позволяют предположить, что возможность замедления темпов подъема ставок остается ограниченной, хотя мы уже и приближаемся к их "нейтральному" уровню".

В Европейском ЦБ считают "нейтральным" уровень ставки по депозитам в 2%, то есть ставка на этом уровне не стимулирует, но и не сдерживает экономическую активность, отмечает FT.

ЕЦБ Изабель Шнабель еврозона
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