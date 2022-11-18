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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Brent подешевела до $89,36 за баррель

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к снижению в пятницу после падения накануне и завершают неделю в минусе.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:15 по московскому времени подешевели на $0,42 (0,47%) - до $89,36 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,19 (0,23%) - до $81,45 за баррель.

Накануне Brent упала в цене на 3,3%, WTI - на 4,6%, а с начала недели обе марки подешевели более чем на 6%.

Главным негативным фактором для нефтяного рынка на уходящей неделе стали опасения по поводу темпов роста китайской экономики и глобального спроса на топливо.

Эксперты не ждут быстрого восстановления спроса на топливо в Китае, где возобновился рост заболеваемости COVID-19, отмечает агентство Bloomberg. Кроме того, аналитики JPMorgan Chase & Co. прогнозируют "мягкую рецессию" в экономике США в следующем году из-за подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

"Нефть остается под давлением, поскольку на прогнозы спроса негативно влияет рост случаев заболевания COVID-19 в Китае и тревоги по поводу более агрессивного повышения ставок Федрезерва", - отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Накануне Китай сообщил о росте числа заболевших коронавирусом до 25,353 тыс. с 23,276 тыс. днем ранее.

нефть
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