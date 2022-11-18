Цена Brent опустилась ниже $88 за баррель

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили падение в пятницу на опасениях дальнейшего ухудшения ситуации с коронавирусом в Китае и повышения ставок в США.

К 16:55 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 2,5% - до $87,53 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI подешевели на на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,67 (2,05%) - до $79,97 за баррель.

17 ноября Китай сообщил о суточном приросте числа заразившихся коронавирусом до 25 353 с 23 276 днем ранее. Рост заболеваемости не позволяет надеяться, что в скором времени все эпидемиологические ограничения в стране будут сняты. Многие участники рынка рассчитывали на это, полагая, что такой сценарий может резко увеличить спрос на топливо со стороны крупнейшего импортера энергоносителей в мире.

Также 17 ноября глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард дал понять, что Федрезерву придется продолжать подъем базовой процентной ставки, её размер может на пике достичь 5-7% годовых.

"Всякий раз, когда появляются позитивные новости об инфляции и рынок начинает ждать смягчения финансовых условий, Федрезерву ничего другого не остается, кроме как подавлять этот оптимизм", - написал старший аналитик XM Раффи Бояджан.