Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:32

Цена Brent опустилась ниже $88 за баррель

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили падение в пятницу на опасениях дальнейшего ухудшения ситуации с коронавирусом в Китае и повышения ставок в США.

К 16:55 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 2,5% - до $87,53 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI подешевели на на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,67 (2,05%) - до $79,97 за баррель.

17 ноября Китай сообщил о суточном приросте числа заразившихся коронавирусом до 25 353 с 23 276 днем ранее. Рост заболеваемости не позволяет надеяться, что в скором времени все эпидемиологические ограничения в стране будут сняты. Многие участники рынка рассчитывали на это, полагая, что такой сценарий может резко увеличить спрос на топливо со стороны крупнейшего импортера энергоносителей в мире.

Также 17 ноября глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард дал понять, что Федрезерву придется продолжать подъем базовой процентной ставки, её размер может на пике достичь 5-7% годовых.

"Всякий раз, когда появляются позитивные новости об инфляции и рынок начинает ждать смягчения финансовых условий, Федрезерву ничего другого не остается, кроме как подавлять этот оптимизм", - написал старший аналитик XM Раффи Бояджан.

Brent WTI Китай ФРС США ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Белоусов ожидает спад ВВП РФ в 2022 году в интервале 2,8-3%

РФ и Китай готовят межправсоглашение о поставках газа с Дальнего Востока

РФ и Китай готовят межправсоглашение о поставках газа с Дальнего Востока

"Газпром" этой зимой может поставить в Азербайджан до 1 млрд куб. м газа

Санду заявила, что нынешний кризис превосходит возможности Молдавии

Санду заявила, что нынешний кризис превосходит возможности Молдавии

Минфин РФ работает над введением цифрового акциза на табак и пиво

"Яндекс.Маркет" приобрел все оставшиеся в России товары IKEA

"Яндекс.Маркет" приобрел все оставшиеся в России товары IKEA

Авиакомпания "Якутия" погасит часть долга за SSJ100 за счет бюджета республики

Братья Линники стали напрямую контролировать торговую компанию "Мираторг"

Братья Линники стали напрямую контролировать торговую компанию "Мираторг"

В Visa в феврале сменится CEO

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });