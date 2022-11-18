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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:32

Банки РФ из-за возросшей неопределенности могут замедлить темпы роста кредитования

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Банки РФ из-за возросшей неопределенности могут замедлить темпы роста розничного и корпоративного кредитования, говорится в комментарии по денежно-кредитным условиям и трансмиссионному механизму денежно-кредитной политики ЦБ.

ЦБ планирует раскрыть данные по динамике кредитования в октябре на следующей неделе. По предварительным данным, в октябре активность на розничном кредитном рынке несколько снизилась из-за возросшей неопределенности, повышения банками кредитных ставок и снижения спроса населения на покупку дорогостоящих товаров, говорится в комментарии. До конца года можно ожидать дальнейшего снижения темпов наращивания розничного кредитования, прогнозирует регулятор.

ЦБ также отмечает, что с учетом роста рисков из-за повышения экономической неопределенности можно в ближайшие месяцы ожидать формирования консервативного подхода банков к отбору заемщиков, а клиентов - к накоплению обязательств. Так, в октябре предприятия начали отмечать неблагоприятные изменения экономической конъюнктуры, сопровождаемые повышением банками неценовых требований к потенциальным заемщикам.

"В краткосрочной перспективе это может привести к стабилизации или некоторому замедлению темпов роста корпоративного кредитования", - указал ЦБ.

Банк России рассматривает возможность введения регуляторных послаблений, предполагающих с начала следующего года обнуление надбавок поддержания достаточности капитала и за системную значимость и одновременно ограничения на распределение прибыли. Эти послабления могут оказать поддержку динамике кредитных портфелей.

Комментируя динамику кредитных ставок, ЦБ отмечает, что в сентябре снижение рублевых ставок приостановилось. В октябре, по оперативным оценкам, несмотря на снижение ключевой ставки до 7,5% годовых на сентябрьском заседании совета директоров ЦБ, в большинстве сегментов рынка стоимость заемных средств повысилась под влиянием возросшей неопределенности и удорожания фондирования. В сентябре ставки по краткосрочным кредитам нефинансовым организациям снизились, по долгосрочным - повысились, что может отражать возросшую экономическую неопределенность.

В розничном сегменте в сентябре почти не изменилась средневзвешенная ставка по краткосрочным кредитам, составив 18,4% годовых, что, как и месяцем ранее, на 3 п.п. превышает февральский уровень. Более выраженно снизилась средневзвешенная ставка по долгосрочным кредитам, однако это было связано с изменением структуры оборотов, сопровождаемым наращиванием доли ипотеки в выдачах, ставки по которой существенно ниже ставок по прочим потребительским кредитам. При этом ставка по рублевым ипотечным кредитам сложилась вблизи уровня предыдущего месяца, составив 6,7% годовых. В сегменте готового жилья, где преобладают рыночные стандарты кредитования, ставки незначительно повысились. На первичном рынке ставка обновила минимум за всю историю наблюдений, составив 3,5%, за счет субсидирования ставок застройщиками и льготных ипотечных программ. Согласно данным оперативного мониторинга, с конца сентября из-за возросших кредитных рисков банки повышали ставки предложения рыночных ипотечных жилищных кредитов. При этом ставки в рамках льготных ипотечных программ по-прежнему оставались неизменными.

До конца года возможен дальнейший умеренный рост корпоративных и розничных кредитных ставок, вызванный ухудшением настроений участников рынка из-за возросшей неопределенности, повышением доходностей ОФЗ и депозитных ставок. При этом принятое 28 октября решение сохранить ключевую ставку на неизменном уровне будет сдерживать рост кредитных ставок, указывает ЦБ.

ЦБ РФ
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