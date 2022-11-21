ЦБ установил количественные ограничения на выдачу потребкредитов в I кв. 2023 г.

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров ЦБ РФ установил на первый квартал 2023 года значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребительским кредитам и займам.

В первом квартале 2023 года лимит для кредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% составит 25% от объема предоставленных потребкредитов. Для микрофинансовых организаций макропруденциальный лимит будет выше - 35%. Доля выдач потребкредитов на срок свыше 5 лет будет ограничена планкой 10% (для займов МФО этот лимит применяться не будет).

"Мера направлена на ограничение роста закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов (займов)", - говорится в сообщении регулятора.

Совет директоров Банка России при принятии решения исходил из следующего.

Необеспеченное потребительское кредитование растет устойчиво высокими темпами (в августе - октябре 2022 года среднемесячный рост задолженности составил 0,9%) и остается приоритетным сегментом для банков из-за высокой маржинальности. В октябре темп роста задолженности временно замедлился до 0,3%.

Доля необеспеченных потребительских кредитов, предоставленных заемщикам с ПДН более 80%, составила более 32% в третьем квартале этого года против 28% во втором квартале. На высоком уровне остается доля потребительских кредитов на срок более 5 лет (15% в июле-сентябре 2022 года). Доля займов МФО, выданных заемщикам с ПДН более 80%, во втором квартале составила 41% (38% в первом квартале 2022 года).

"Дальнейший рост закредитованности граждан в условиях структурной перестройки экономики может создавать дополнительные макроэкономические риски. Проблемы граждан с обслуживанием кредитов и займов могут приводить к сокращению спроса в экономике, а потери банков в результате списания "плохих" кредитов - к снижению их возможности по кредитованию экономики", - предупредил ЦБ.

По мнению ЦБ, введение лимитов сделает более сбалансированной структуру потребительского кредитования и микрофинансирования, но при этом не создаст дополнительных требований к капиталу банков и микрофинансовых организаций.

Дифференцированные значения макропруденциальных лимитов для банков и МФО обусловлены различиями в риск-профилях заемщиков (клиенты МФО характеризуются относительно большим уровнем риска). Поскольку ограничения вводятся одновременно для банков и МФО, значимого перетока клиентов из банков в МФО не ожидается.

Для банков с базовой лицензией установление макропруденциальных лимитов пока нецелесообразно, так как их вклад в долговую нагрузку населения незначителен. Совокупный объем задолженности физических лиц по необеспеченным потребительским кредитам перед банками с базовой лицензией составляет 9 млрд рублей (0,1% портфеля необеспеченных потребительских кредитов банковского сектора). Кроме того, предельный размер капитала банков с базовой лицензией ограничен 1 млрд рублей, поэтому возможность перетока в них клиентов из банков с универсальной лицензией невелика.

Влияние принятых мер на банки будет неоднородным, так как банки отличаются по доле необеспеченных потребительских кредитов, предоставляемых заемщикам с высокой долговой нагрузкой и на длительные сроки. Ожидается, что в целом по банковскому сектору вводимое ограничение затронет не более 10% от объема предоставляемых необеспеченных потребительских кредитов.

Решение о значении макропруденциальных лимитов на II квартал 2023 года будет принято Банком России в феврале 2023 года с учетом динамики долговой нагрузки населения и стандартов кредитования.