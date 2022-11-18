Qiwi в III квартале увеличила чистую выручку по МСФО до 8,7 млрд рублей

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Qiwi plc в третьем квартале 2022 года увеличила общую чистую выручку по МСФО на 35,9% - до 8,725 млрд рублей по сравнению с 6,419 млрд рублей за аналогичный период 2021 года, говорится в сообщении группы.

Скорректированная чистая прибыль в III квартале текущего года выросла в 1,7 раза - до 4,690 млрд рублей против 2,705 млрд рублей прибыли годом ранее.

Скорректированная EBITDA в III квартале 2022 года выросла на 46,6% - до 5,620 млрд рублей с 3,834 млрд рублей за аналогичный период 2021 года. Рентабельность по EBITDA составила 64,4% (59,7% годом ранее).

Группа по-прежнему воздерживается от публикации прогнозов из-за сохраняющегося уровня неопределенности и волатильности рынка. Планирует раскрыть их, как только появится дополнительная информация.