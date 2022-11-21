Котировки Qiwi пытаются стабилизироваться на "Мосбирже" после обвала в пятницу

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Американские депозитарные расписки (ADR) Qiwi пытаются стабилизироваться в понедельник утром после падения котировок вечером в пятницу на "Московской биржи" на корпоративных новостях, в частности, относительно планов выплаты будущих дивидендов.

В начале торгов 21 ноября котировки ADR Qiwi находятся вблизи отметки 413 рублей за штуку, что на 0,1% выше закрытия вечерней сессии в пятницу, в ходе которой бумаги потеряли в стоимости 6,6% по отношению к закрытию дневной сессии 18 ноября.

Совет директоров Qiwi plc по-прежнему оставляет вопрос выплаты будущих дивидендов на рассмотрении, говорится в сообщении Qiwi. "Совет директоров принял решение держать вопрос о распределении дивидендов на рассмотрении до изменения режима санкций в отношении Национального расчетного депозитария и не утвердил начало программы обратного выкупа", - отмечает группа.

Qiwi plc в третьем квартале 2022 года увеличила общую чистую выручку по МСФО на 35,9% - до 8,725 млрд рублей по сравнению с 6,419 млрд рублей за аналогичный период 2021 года, сообщила группа.

Скорректированная чистая прибыль в III квартале выросла в 1,7 раза - до 4,690 млрд рублей против 2,705 млрд рублей прибыли годом ранее.

Скорректированная EBITDA в III квартале 2022 года выросла на 46,6% - до 5,620 млрд рублей с 3,834 млрд рублей за аналогичный период 2021 года. Рентабельность по EBITDA составила 64,4% (59,7% годом ранее).

Группа по-прежнему воздерживается от публикации прогнозов из-за сохраняющегося уровня неопределенности и волатильности рынка. Планирует раскрыть их, как только появится дополнительная информация.

Чистая выручка группы в платежном сегменте в III квартале текущего года увеличилась на 29,4% - до 7,574 млрд рублей, чистый доход от платежей в платежном сегменте - на 24,2% - до 6,029 млрд рублей.

Объем платежей в платежном сегменте в III квартале текущего года достиг 499 млрд рублей, увеличившись к III кварталу 2021 года на 1,8%.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. Основным акционером группы является Сергей Солонин.