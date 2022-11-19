Общий объем поставленного Азербайджаном газа по TAP в Европу превысил 18 млрд кубометров

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Объем азербайджанского газа, экспортированного в Европу по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) с 31 декабря 2020 года, превысил 18 млрд кубометров, сообщила трубопроводная компания TAP AG.

"С начала коммерческих операций по TAP безопасно транспортировано более 18 млрд кубометров газа в Грецию, Болгарию и Италию", - говорится в сообщении, размещенном в соцсетях компании в субботу.

Как добавили в TAP AG, "пропускная способность TAP может быть поэтапно удвоена, чтобы внести дополнительный вклад в энергетическую безопасность Европы".

Как сообщалось, в 2021 году Азербайджан экспортировал 19 млрд кубометров газа. При этом с 31 декабря 2020 года впервые начались поставки в Европу - Италию, Грецию и Болгарию, - объем которых в 2021 году составил 8,2 млрд кубометров. В 2022 году объем экспорта прогнозируется на уровне 22-23 млрд кубометров, в том числе в Европу - 11,5 млрд кубометров.