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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Азербайджан за два года поставил в Европу почти 20 млрд кубометров газа

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Азербайджан с 31 декабря 2020 года экспортировал в Европу по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) более 19,4 млрд кубометров газа, сообщил в соцсетях министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

Поставки в Европу - Италию, Грецию и Болгарию - начались 31 декабря 2020 года объем поставок в 2021 году составил 8,2 млрд кубометров.

В 2022 году объем экспорта прогнозируется на уровне 22-23 млрд кубометров, в том числе в Европу - 11,3 млрд кубометров, в 2023 году - на уровне 24 млрд кубометров, в том числе в Европу - не менее 11,6 млрд кубометров.

Азербайджан Европа Минэнерго ТАР Пярви з Шахбазов
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