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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Нефть торгуется на минимуме с конца сентября

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в понедельник после резкого падения по итогам минувшей недели, вызванного опасениями по поводу китайской экономики.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 по московскому времени составляет $86,65 за баррель, что на $0,97 (1,11%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в прошлую пятницу эти контракты подешевели на $2,16 (2,4%), до $87,62 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $79,34 за баррель, что на $0,77 (0,96%) ниже итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт упал в цене на $1,56 (1,9%), до $80,08 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 8,7%, WTI - на 10%. Оба контракта завершили торги на минимумах с конца сентября.

Главным негативным фактором для нефтяных котировок на прошлой неделе стали опасения по поводу спроса на топливо, особенно в Китае.

Госсовет КНР предупредил о рисках "безответственного ослабления" мер противодействия коронавирусу, сообщила South China Morning Post. За последние две недели число ежедневно фиксируемых новых случаев заражения COVID-19 в Китае выросло в семь раз, написала WSJ.

Трейдеры также пытаются оценить, сколько сырья уйдет с рынка после вступления в силу европейского эмбарго на поставки российской нефти 5 декабря.

"Без сомнения, рынок будет следить за данными о поставках нефти из стран ОПЕК+ в ближайшие недели, поскольку пока неясно, насколько в действительности снизится добыча после объявленного сокращения на 2 млн баррелей в сутки", - написала Барбара Ламбрехт из Commerzbank.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 1 единицу и составило 623, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Показатель вырос по итогам третьей недели кряду.

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