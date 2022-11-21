Brent подешевела до $83,55 за баррель

Котировки падают на публикациях о том, что в ОПЕК задумались об увеличении добычи

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть теряют порядка 5% на торгах в понедельник на информации о том, что Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК изучают возможность наращивания добычи.

К 18:10 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $4,07 (4,65%), до $83,55 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $3,81 (4,76%), до $76,27 за баррель.

По данным The Wall Street Journal, Саудовская Аравия и ее коллеги по ОПЕК, которые будут участвовать в очередном заседании ОПЕК+ 4 декабря, обсудят возможность увеличения квоты на добычу в объеме до 500 тысяч баррелей в сутки (б/с).

Такой шаг помог бы Эр-Рияду преодолеть разногласия с администрацией президента США Джо Байдена и сохранить приток нефти на мировой рынок в условиях ограничений для поставок российского сырья, пишет WSJ.

5 октября страны ОПЕК+ решили снизить квоту с ноября на 2 млн б/с, предполагая, что в реальности снижение составит 1-1,1 млн б/с. Тогда альянс решил быть проактивным, видя потенциальное сокращение спроса на нефть на рынке.

В Белом доме посчитали, что решение о снижении добычи подрывает глобальные усилия по сдерживанию российской нефтяной промышленности, отмечает WSJ.

Дополнительное давление на нефтяной рынок оказывают новости из Китая, который ввел новые карантинные ограничения после появления первых за шесть месяцев случаев смерти от COVID-19 в стране.

Аналитики Goldman Sachs ухудшили прогноз цен на нефть на четвертый квартал текущего года на $10, до $100 за баррель, отметив опасения относительно состояния экономики Китая и перспектив введения потолка цен на российскую нефть.