Сбербанк оспаривает решение ЕС о банкротстве европейской "дочки"

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк России подал в суд ЕС иски, оспаривающие решения Единого совета по разрешению проблем банковского сектора ЕС (Single Resolution Board, SRB) в отношении Sberbank Europe AG и подконтрольных ей банков в Хорватии (Sberbank d.d.) и Словении (Sberbank banka d.d.).

Три иска (по каждому из этих банков) поданы в августе 2022 года, информация о них опубликована в Официальном журнале ЕС.

Сбербанк, в частности, хочет аннулировать решение SRB об оценке условий при принятии мер в отношении Sberbank Europe AG от 1 марта 2022 года, а также сам отчет об оценке от 27 февраля.

Кроме того, Сбербанк пытается добиться аннулирования решений SRB об утверждении схем урегулирования ситуации в хорватском Sberbank d.d. и словенском Sberbank banka d.d., а также отчеты об их оценке.

"Интерфакс" направил запрос в Сбербанк.

Европейский центральный банк в конце февраля сообщил о рисках банкротства Sberbank Europe AG и ее подразделений в Хорватии и Словении из-за проблем с ликвидностью на фоне ухудшения геополитической ситуации. SRB тогда подтвердил оценку ЕЦБ и ввел 24-часовой мораторий на осуществление деятельности этими банками.

В начале марта SRB заявил, что принял решение передать все акций хорватской "дочки" Sberbank Europe в Hrvatska Postanska Banka (Почта-банк Хорватии), все акции словенской "дочки" - в Nova ljubljanska banka (NLB Group, крупнейшая банковская и финансовая группа в Словении). Австрийский Sberbank Europe AG решено ликвидировать.

Первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин ранее отмечал, что у Sberbank Europe есть капитал и активы, он расплатился с австрийским Агентством по страхованию вкладов и почти со всеми вкладчиками.

"Сложнее оказалась ситуация с нашими "внучатыми" банками, то есть "дочками" Sberbank Europe AG. Пять балканских банков были проданы регуляторами местным игрокам, причем мы пока не получили средства от этой продажи", - сообщил Ведяхин в июне в интервью "Интерфаксу". Он напомнил, что в отношении дочерних банков в Венгрии и Чехии местные регуляторы сразу приняли решения об отзыве банковских лицензий.

Сбербанк планировал оспорить эти решения. "Мы наняли адвокатов и будем стараться вернуть обратно деньги. Все банки были с большим запасом по капиталу и ликвидности. Продажа кредитного портфеля полностью покрывала все обязательства перед вкладчиками, и еще оставались деньги. Если кредитные портфели или сами банки были проданы за бесценок, мы будем жестко отстаивать интересы Сбера во всех возможных судах. Мы уже начали этот процесс", - отметил тогда первый зампред правления Сбербанка.

Сбербанк еще в ноябре 2021 года объявил о планах продать сербской MK Group ряд своих дочерних банков в Центральной и Восточной Европе. Сделка так и не была закрыта. В феврале 2022 года США ввели в отношении Сбербанка санкции по корреспондентским и платежным счетам (correspondent and payable-through account sanctions). В апреле американские власти ввели в отношении крупнейшего российского банка блокирующие санкции. Они предусматривают заморозку активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком. Позднее аналогичные ограничения в отношении Сбербанка ввели и некоторые другие страны, в том числе ЕС.