Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Сбербанк полностью вышел с европейского рынка, продав австрийскую "дочку"

Сбербанк полностью вышел с европейского рынка, продав австрийскую "дочку"
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк полностью вышел с европейского банковского рынка, закрыл сделку по продаже австрийского подразделения.

Как говорится в сообщении Сбербанка, 100% Sber Vermogensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG) купила австрийская компания, контролируемая Штефаном Зочлингом.

Для осуществления сделки были получены все необходимые регуляторные одобрения, отмечает Сбербанк. Сумму сделки он не раскрыл.

"Продажа нашей европейский дочки Sberbank Europe AG иностранному инвестору обусловлена текущей ситуацией в мире. Мы удовлетворены достигнутыми условиями сделки. Сбер концентрируется на развитии финансовых услуг в России, где у нас 106 млн лояльных клиентов, и в перспективных для нас дружественных странах", - отметил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, слова которого приводятся в сообщении.

Штефан Зочлинг возглавляет австрийскую компанию Remus, специализирующуюся на производстве выхлопных систем.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) вскоре после начала военной операции на Украине в феврале 2022 года сообщил о рисках банкротства Sberbank Europe AG и его подразделений в Хорватии и Словении из-за проблем с ликвидностью. В результате было принято решение Sberbank Europe закрыть, а хорватский и словенский банки передать местным кредитным организациям.

Sberbank Europe AG Сбербанк Александр Ведяхин Австрия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2023

Путин связал дефицит бюджета РФ с ускоренным исполнением расходов и тратами на оборону

ПМЭФ-2023

Путин заявил, что рост ВВП РФ по итогам 2023 года может составить 1,5-2%

Британский регулятор одобрил сделку Amazon по покупке iRobot за $1,7 млрд

ПМЭФ-2023

Минфин пообещал не давить на банки из-за низкого спроса на ОФЗ

Алекперов ждет к концу года цену на нефть выше $85/барр

Алекперов ждет к концу года цену на нефть выше $85/барр
ПМЭФ-2023

"Газпром" и Qazaqgaz подписали договор о транспортировке газа РФ для Узбекистана

ПМЭФ-2023

Греф считает, что конкурента платежной системе "Мир" можно создать за пару лет

ПМЭФ-2023

Силуанов видит потенциал для перераспределения расходов бюджета уже в 2023 году

"Аэрофлот" добился от Airbus возврата авансов за четыре самолета A350 в размере $199 млн

"Аэрофлот" добился от Airbus возврата авансов за четыре самолета A350 в размере $199 млн
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });