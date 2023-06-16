Сбербанк полностью вышел с европейского рынка, продав австрийскую "дочку"

Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк полностью вышел с европейского банковского рынка, закрыл сделку по продаже австрийского подразделения.

Как говорится в сообщении Сбербанка, 100% Sber Vermogensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG) купила австрийская компания, контролируемая Штефаном Зочлингом.

Для осуществления сделки были получены все необходимые регуляторные одобрения, отмечает Сбербанк. Сумму сделки он не раскрыл.

"Продажа нашей европейский дочки Sberbank Europe AG иностранному инвестору обусловлена текущей ситуацией в мире. Мы удовлетворены достигнутыми условиями сделки. Сбер концентрируется на развитии финансовых услуг в России, где у нас 106 млн лояльных клиентов, и в перспективных для нас дружественных странах", - отметил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, слова которого приводятся в сообщении.

Штефан Зочлинг возглавляет австрийскую компанию Remus, специализирующуюся на производстве выхлопных систем.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) вскоре после начала военной операции на Украине в феврале 2022 года сообщил о рисках банкротства Sberbank Europe AG и его подразделений в Хорватии и Словении из-за проблем с ликвидностью. В результате было принято решение Sberbank Europe закрыть, а хорватский и словенский банки передать местным кредитным организациям.