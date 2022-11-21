Goldman Sachs ожидает сохранения "медвежьего" тренда на рынке акций в 2023 году

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - "Медвежий" тренд на американском рынке акций не закончился и, вероятно, продолжится в 2023 году, считают аналитики Goldman Sachs Group Inc.

"Условия, которые обычно соответствуют "дну" рынка акций, на данный момент не соблюдены", - отмечают эксперты Goldman Питер Оппенгеймер и Шэрон Белл.

По их словам, Федеральная резервная система (ФРС) должна завершить цикл повышения базовой ставки, и в котировках акций должна быть учтена рецессия в экономике, прежде чем фондовый рынок сможет начать подъем.

Согласно прогнозу аналитиков, индекс S&P 500 завершит следующий год на уровне 4000 пунктов, что лишь на 0,9% выше его значения на закрытие рынка в пятницу. Сводный индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600, по оценкам экспертов, будет находиться на уровне 450 пунктов к концу 2023 года – на 4% выше, чем в настоящее время.

Сигналы замедления инфляции в США и новости о некотором смягчении ковидных ограничений в Китае привели к подъему мировых рынков акций с середины октября, отмечает агентство Bloomberg.

В Goldman, однако, считают, что этот подъем не будет устойчивым, поскольку фондовые рынки обычно не начинают восстановление до тех пор, пока темпы ухудшения ситуации в экономике и роста корпоративных прибылей не замедлятся.

"В краткосрочной перспективе рынки, вероятно, ждут высокая волатильность и спад", - отмечают они.

Такого же мнения придерживается и эксперт Morgan Stanley Майкл Уилсон, подтвердивший в понедельник свой прогноз, согласно которому, фондовый рынок США завершит 2023 год практически на текущем уровне. Уилсон полагает, что следующий год для рынка будет неровным, прогнозируя серьезный спад в первом квартале.

Аналитик ожидает, что S&P 500 упадет до 3000 пунктов в январе-марте 2023 года.

"Рынку еще необходимо заложить риск ухудшения корпоративных прибылей, и этот фактор станет катализатором падения индекса к новым минимумам", - считает Уилсон.

Согласно прогнозу экспертов Goldman, азиатские рынки акций продемонстрируют более позитивную динамику в следующем году. Индекс MSCI Asia-Pacific, без учета Японии, как ожидается, завершит 2023 год на уровне 550 пунктов, что предполагает его 11%-й рост с текущего уровня.