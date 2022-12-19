Аналитики не ждут скорого завершения медвежьего рынка на Уолл-стрит

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Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Фондовый рынок США завершает уходящий год падением примерно на 20% (а индекс высокотехнологичных компаний Nadsaq потерял и того больше, почти 30%), и среди аналитиков Уолл-стрит преобладает пессимистичный взгляд на ближайшее полугодие, сообщает Bloomberg.

"Мы все еще наблюдаем медвежий рынок, - считает старший стратег Pictet Asset Management Лука Паолини. - Очевидно, что инфляция миновала свой пик, но мы ожидаем слабого рынка акций в следующем году. Снижение инфляции может оказаться медленным и трудным и явно не будет достаточно убедительным, чтобы центробанки перешли от ужесточения к смягчению. Поэтому мы не ждем снижений ставок в следующем году. Я гораздо больше беспокоюсь за рост (экономики), чем за инфляцию в 2023 году".

Паолини придерживается негативного прогноза для американских акций на ближайшие три-шесть месяцев. По его мнению, к концу медвежьего рынка могут привести следующие три фактора: восстановление прогнозов корпоративной прибыли, увеличение спреда между доходностью краткосрочных и долгосрочных облигаций, а также снижение соотношения капитализации компаний, наиболее чувствительных к экономическим циклам, к их ожидаемой прибыли.

Старший инвестиционный стратег CFRA Сэм Стовалл также ждет слабого начала следующего года и надеется на восстановительный рост во втором полугодии.

"Мы движемся к рецессии, но в следующем году нас ждут два очень разных полугодия", - сказал он. По прогнозам Стовалла, индекс S&P 500 в первом полугодии 2023 года вновь опустится до минимумов, наблюдавшихся в этом октябре, однако завершит год вблизи отметки 4575 пунктов, что предусматривает рост примерно на 19% по сравнению с уровнем закрытия в минувшую пятницу.

Аналитики Bloomberg Intelligence (BI) отмечают, что, когда Федрезерв прекращает цикл повышения ставок, это нередко вызывает двузначный рост акций. Однако в 2023 году эффект может оказаться смазанным из-за высокой неопределенности и ожиданий падения прибыли компаний из индекса S&P 500, полагают они. Модель BI предусматривает снижение прибыли в расчете на акцию в среднем на 2% в 2023 году.

Американский рынок все же начнет восстанавливаться в какой-то момент следующего года, полагает большинство экспертов. Но как быстро он вернется на исторические максимумы, достигнутые в январе этого года, остается под вопросом. По оценкам аналитиков BI, это произойдет не раньше, чем через два года.

Тот факт, что Федрезерв намерен удерживать ставки на высоком уровне в течение как минимум всего 2023 года, может привести к тому, что в ближайшие три года среднегодовые темпы роста индекса S&P 500 составят 5,7% против 12,7% в период с 2010 по 2019 год, отметила старший аналитик фондовых рынков BI Джина Мартин Адамс.