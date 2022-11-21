Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:15

Новак заявил, что позиция РФ по ценовому потолку не поменялась

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Россия не намерена поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые присоединятся к механизму ценового потолка, возможно, для этого придется сократить добычу, сообщил вице-премьер правительства РФ Александр Новак в комментарии по возможному введению потолка цен.

"Мы считаем, что политизация энергетики может привести лишь к дефициту ресурсов и проблемам с энергообеспечением. Ценовой потолок как раз является актом беспрецедентного вмешательства в рыночные принципы функционирования нефтяного рынка, что неизбежно приведет к падению инвестиций, снижению предложения и дефициту предложения нефти и любых других биржевых товаров, к которым может быть применен данный механизм в будущем", - сообщил Новак.

"Россия подтверждает свой статус надежного поставщика энергии на мировой рынок и рыночный статус наших взаимоотношений с партнерами. В связи с этим мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка с последующей переориентацией поставок на рыночно-ориентированных партнеров или с сокращением добычи", - подчеркнул вице-премьер.

Александр Новак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ определил условия вывоза более $10 тыс. в валюте уполномоченными банками и ВЭБ.РФ

Brent подешевела до $83,55 за баррель

Lufthansa наймет в штат еще 20 тысяч человек до конца 2023 года

Доминирующие на рынке компании обязали продавать на бирже не менее 10% угля

Доминирующие на рынке компании обязали продавать на бирже не менее 10% угля

Профсоюз оценил дефицит врачей в российской медицине в 30%

Дизтопливо на АЗС Москвы подорожало за неделю более чем на 1 рубль

Дизтопливо на АЗС Москвы подорожало за неделю более чем на 1 рубль

Goldman Sachs ухудшил прогноз цен на нефть в IV кв. до $100 за баррель

Goldman Sachs ухудшил прогноз цен на нефть в IV кв. до $100 за баррель

Криптовалютная биржа FTX задолжала 50 ведущим кредиторам $3,1 млрд

Увеличен предельный размер компенсаций на инфраструктуру для пром- и технопарков

Увеличен предельный размер компенсаций на инфраструктуру для пром- и технопарков

Суд по иску ЦБ решил взыскать с двух бывших руководителей Бинбанка 71 млрд рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });