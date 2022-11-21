Новак заявил, что позиция РФ по ценовому потолку не поменялась

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Россия не намерена поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые присоединятся к механизму ценового потолка, возможно, для этого придется сократить добычу, сообщил вице-премьер правительства РФ Александр Новак в комментарии по возможному введению потолка цен.

"Мы считаем, что политизация энергетики может привести лишь к дефициту ресурсов и проблемам с энергообеспечением. Ценовой потолок как раз является актом беспрецедентного вмешательства в рыночные принципы функционирования нефтяного рынка, что неизбежно приведет к падению инвестиций, снижению предложения и дефициту предложения нефти и любых других биржевых товаров, к которым может быть применен данный механизм в будущем", - сообщил Новак.

"Россия подтверждает свой статус надежного поставщика энергии на мировой рынок и рыночный статус наших взаимоотношений с партнерами. В связи с этим мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка с последующей переориентацией поставок на рыночно-ориентированных партнеров или с сокращением добычи", - подчеркнул вице-премьер.