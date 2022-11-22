ЕС предложил ввести 45-дневный переходный период перед введением лимита цен на нефть РФ

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Евросоюз предложил согласовать 45-дневный переходный период перед возможным принятием "потолка" цен на нефть РФ, а также смягчить требования к морским перевозкам, связанным с российской нефтью, передает Bloomberg со ссылкой на документ ЕС.

"Согласно оказавшемуся в распоряжение Bloomberg документу, ЕС предложил добавить 45-дневный переходный период до введения "потолка" цен", - отмечает агентство.

Действие этого переходного периода будет касаться нефти, загруженной до 5 декабря и разгруженной до 19 января.

"Проект также предусматривает смягчение поступившего ранее предложения, которое на бессрочной основе запрещало бы судам, перевозившим купленную по ценам выше "потолка" российскую нефть, дальнейший доступ к европейским услугам, связанным с дальнейшими перевозками нефти, независимо от ее происхождения", - информирует Bloomberg.

Речь идет о том, чтобы запрет на получение этих услуг относился лишь к тем судам, которые намеренно перевозят российскую нефть или нефтепродукты, закупленные по цене выше "потолка". Кроме того, запрет должен будет действовать только "в течение 90 дней после даты разгрузки судна c грузом, приобретенным выше ценового предела".

Ранее во вторник The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщало, что США и их союзники планируют 23 ноября договориться о "потолке" цен на нефть РФ не выше $60 - $70 за баррель. По данным газеты, на среду запланирована встреча представителей 27 стран ЕС, которые постараются единогласно согласовать цену на нефть. Страны G7 при этом, как ожидается, одобрят "потолок" цен синхронно с ЕС.

ЕС ранее согласился на такой механизм ценообразования, однако страны-члены союза пока не договорились по некоторым деталям, включая сам уровень цены за нефть.

В сентябре G7 одобрила план введения потолка стоимости для российской нефти, рассчитывая ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. Согласно плану, с 5 декабря компании ЕС и Великобритании смогут предоставлять услуги по транспортировке морем, страхованию, финансовые и брокерские услуги, связанные с российской нефтью по всему миру, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного уровня.

Аналогичные ограничения для нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года.

Союзники ранее обсуждали установление потолка между $40 и $60 за баррель. Цель ограничений - удержать российскую нефть на рынке, чтобы избежать скачков цен, но в то же время сократить доходы Москвы.

Участники рынка отмечают, что непонятно, каким образом будет работать механизм, а также считают его избыточным, поскольку российская нефть и так продается с сильным дисконтом к Brent - порядка $20-30 за баррель.

В понедельник вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил, что Россия не намерена поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые присоединятся к механизму "ценового потолка", возможно, для этого придется сократить добычу.

"Мы считаем, что политизация энергетики может привести лишь к дефициту ресурсов и проблемам с энергообеспечением. Ценовой потолок как раз является актом беспрецедентного вмешательства в рыночные принципы функционирования нефтяного рынка, что неизбежно приведет к падению инвестиций, снижению предложения и дефицита предложения нефти и любых других биржевых товаров, к которым может быть применен данный механизм в будущем", - сообщил Новак.

"Россия подтверждает свой статус надежного поставщика энергии на мировой рынок и рыночный статус наших взаимоотношений с партнерами. В связи с этим мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка с последующей переориентацией поставок на рыночно-ориентированных партнеров или с сокращением добычи", - подчеркнул вице-премьер.