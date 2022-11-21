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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:15

ОАЭ отрицают участие в переговорах с членами ОПЕК+ о росте квот на добычу

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), близкий партнер Саудовской Аравии, отрицает, что ведет переговоры с кем-либо из членов-стран ОПЕК+ об изменении последних договоренностей, которые действуют до конца 2023 года, написал министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в твиттере.

"ОАЭ отрицают, что вовлечены в какие-либо переговоры с другими членами ОПЕК+ по изменению последнего соглашения, которое действует до конца 2023 года", - заявил он.

"Мы остаемся приверженными цели ОПЕК+ по балансировке нефтяного рынка и поддержке любых решений для достижения этой цели", - подчеркнул министр.

В понедельник газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на делегатов, что Саудовская Аравия и другие производители нефти ОПЕК обсуждают увеличение квот на добычу нефти на величину до 500 тыс. баррелей в день, которое планируется принять на встрече ОПЕК+ 4 декабря.

Саудовская Аравия позднее опровергла ведение таких переговоров. "Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман категорически опровергает недавние сообщения о том, что Саудовская Аравия обсуждает с другими производителями ОПЕК увеличение добычи на 500 тыс. б/с", - говорится в сообщении государственного агентства Саудовской Аравии SPA.

ЕС и Великобритания с 5 декабря вводят эмбарго на закупку российской нефти, а также участие их компаний в транспортировке российской нефти морем и предоставление соответствующих услуг.

На заседании 5 октября ОПЕК+ решил снизить квоту с ноября на 2 млн б/с, предполагая, что в реальности снижение составит 1-1,1 млн б/с. Тогда альянс решил быть проактивным, видя потенциальное сокращение спроса на нефть на рынке. Также было принято решение сократить периодичность встреч с одного месяца до полугодовой встречи. Но члены альянса готовы встретиться в любой момент, если того потребует рынок. Тогда же была назначена встреча министров ОПЕК+ на 4 декабря, накануне состоится традиционная полугодовая конференция министров ОПЕК.

ОАЭ Саудовская Аравия ОПЕК ОПЕК+
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