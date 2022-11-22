Нефть Brent подорожала до $87,85 за баррель после волатильной сессии накануне

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются во вторник после высоко волатильной сессии накануне, которую они завершили слабым снижением, несмотря на то, что в ходе торгов падение в какой-то момент превышало 5%.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени во вторник составляет $87,85 за баррель, что на $0,4 (0,46%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,17 (0,2%), до $87,45 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,28 (0,35%), до $80,32 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,07, до $80,04 за баррель.

Падению рынка в понедельник способствовала информация The Wall Street Journal о том, что Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ изучают возможность увеличения квоты на добычу нефти в объеме до 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) на заседании 4 декабря.

Эр-Рияд, однако, опроверг это сообщение, заявив, что, напротив, не исключает снижения производства для балансировки спроса и предложения. Вслед за этим цены на нефть пошли вверх, резко сократив падение к концу сессии.

"Текущее сокращение добычи ОПЕК+ на 2 млн б/с продолжается до конца 2023 года, и, если возникнет необходимость принять дополнительные меры для ее снижения, мы всегда готовы вмешаться", - привело слова министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана саудовское государственное агентство SPA.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи написал в твиттере, что его страна также не ведет никаких переговоров об изменении нынешних договоренностей по квотам, которые действуют до конца 2023 года.

Странам ОПЕК+ пока рано обсуждать возможность наращивания добычи, отмечает Хелима Крофт, отвечающая за стратегию на глобальных сырьевых рынках в RBC Capital Markets. "Мы полагаем, что недавний спад на рынке, вызванный опасениями в отношении перспектив спроса из-за нового роста заболеваемости COVID-19, а также агрессивного ужесточения политики Федеральной резервной системы лишь утвердил Саудовскую Аравию во мнении, что они сделали верный шаг в октябре, сократив добычу", - цитирует эксперта Market Watch.