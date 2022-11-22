Dell Technologies резко сократила чистую прибыль в III финквартале

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Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Dell Technologies Inc сократила чистую прибыль в 15 раз в третьем квартале 2023 финансового года и дала слабый прогноз.

Как говорится в пресс-релизе Dell, ее чистая прибыль за квартал, завершившийся 28 октября, составила $241 млн, или 33 цента в расчете на акцию, по сравнению с $3,68 млрд, или $4,68 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $2,30 в расчете на акцию по сравнению с $1,66 на акцию годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, составлял $1,60 на акцию.

Выручка Dell сократилась на 6%, до $24,72 млрд, по сравнению с $26,42 млрд за аналогичный период годом ранее. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $24,37 млрд.

Выручка подразделения в сфере клиентских решений упала на 17%, до $13,78 млрд, при прогнозе рынка в $13,93 млрд. Между тем доходы подразделения инфраструктурных решений выросли на 12%, до $9,6 млрд.

В текущем квартале Dell прогнозирует скорректированную прибыль в размере $1,5-1,8 на акцию, выручку - $23-24 млрд. Аналитики оценивают эти показатели в $1,63 на акцию и $24,87 млрд соответственно.

Прогноз компании на год предполагает выручку в диапазоне $100,26-101,26 млрд, в то время как эксперты ожидают ее в размере $101,84 млрд.

Акции Dell подешевели на 2,1% на дополнительных торгах в понедельник. С начала текущего года их стоимость упала на 27%.