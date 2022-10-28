Intel в III квартале сократила чистую прибыль в 6,7 раза

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp в третьем квартале 2022 года сократила чистую прибыль в 6,7 раза, а также ухудшила годовой прогноз финансовых показателей.

В то же время скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания аналитиков.

Как говорится в пресс-релизе, чистая прибыль в июле-сентябре составила $1,01 млрд, или $0,25 в расчете на акцию, по сравнению с $6,82 млрд, или $1,67 на акцию, за тот же период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов упала до $0,59 на акцию по сравнению с $1,45 на акцию годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $0,34. Сама компания ожидала прибыль в $0,35 на акцию.

Квартальная выручка Intel сократилась на 20%, до $15,39 млрд с $19,19 млрд за тот же период прошлого года. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $15,31 млрд, прогноз самой компании – около $15-16 млрд.

Квартальная выручка подразделения Client Computing Group (CCG, включает в том числе производство процессоров для ПК), крупнейшего для Intel, уменьшилась на 17%, до $8,1 млрд, при среднем прогнозе экспертов в $7,58 млрд.

Подразделение DCG, выпускающее оборудование для дата-центров, уменьшило выручку на 27%, до $4,2 млрд. Результат оказался хуже консенсус-прогноза, составлявшего $4,67 млрд.

Согласно прогнозу Intel, в четвертом квартале 2022 года ее выручка составит $14-15 млрд, прибыль без учета разовых факторов – около $0,2 на акцию. Аналитики в среднем прогнозируют скорректированную прибыль в текущем квартале на уровне $0,7 на акцию при выручке в $16,32 млрд.

В 2022 году в целом компания ожидает зафиксировать скорректированную прибыль на уровне около $1,95 на акцию против предыдущего прогноза на уровне $2,3 на акцию. Выручка, согласно обновленному прогнозу, составит около $63-64 млрд, тогда как ранее Intel прогнозировала показатель на уровне около $65-68 млрд. Аналитики в среднем ожидают, что скорректированная прибыль составит $2,2 на акцию, выручка $65,3 млрд.

Кроме того, Intel сообщила, что планирует сократить расходы на $3 млрд в 2023 году, это в том числе предусматривает сокращение персонала.

Акции компании подорожали на 5,6% на дополнительных торгах в четверг после публикации отчетности. С начала года стоимость ее бумаг упала почти в два раза, нынешняя капитализация – $111,79 млрд.