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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:36

FESCO договорилась с несколькими авиакомпаниями по сервису авиадоставки

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) в рамках запущенного сервиса FESCO Air заключила агентские соглашения с рядом авиакомпаний, обсуждается сотрудничество с "Аэрофлотом". Об этом сообщил совладелец и председатель совета директоров группы Андрей Северилов журналистам.

"Авиаперевозки – это не основной бизнес, скорее, факультативный. У нас уже заключены агентские соглашения с авиакомпаниями "Уральские авиалинии", "Азимут", iFly, "Авиастар Ту" и другими. Также обсуждаем сотрудничество с "Аэрофлотом", - сказал Северилов.

"Что касается маршрутов, то мы развиваем прежде всего внутрироссийские направления. Есть у нас перевозки в труднодоступные регионы, куда другими видами транспорта доставлять неэффективно или практически невозможно. Но еще раз отмечу, что в целом мы понимаем, что авиадоставка – это не наша целевая модель, это всего лишь дополнение к нашему основному бизнесу – контейнерным перевозкам", - добавил он.

FESCO в ноябре запустила сервис FESCO Air для доставки сборных грузов чартерными и регулярными авиарейсами на внутрироссийских и международных направлениях.

Транспортная группа FESCO – крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении – парк контейнеров более 100 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц. Флот состоит из 22 судов, преимущественно эксплуатируемых на собственных морских линиях.

FESCO FESCO Air Уральские авиалинии Азимут iFly Авиастар Ту Аэрофлот
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