FESCO договорилась с несколькими авиакомпаниями по сервису авиадоставки

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) в рамках запущенного сервиса FESCO Air заключила агентские соглашения с рядом авиакомпаний, обсуждается сотрудничество с "Аэрофлотом". Об этом сообщил совладелец и председатель совета директоров группы Андрей Северилов журналистам.

"Авиаперевозки – это не основной бизнес, скорее, факультативный. У нас уже заключены агентские соглашения с авиакомпаниями "Уральские авиалинии", "Азимут", iFly, "Авиастар Ту" и другими. Также обсуждаем сотрудничество с "Аэрофлотом", - сказал Северилов.

"Что касается маршрутов, то мы развиваем прежде всего внутрироссийские направления. Есть у нас перевозки в труднодоступные регионы, куда другими видами транспорта доставлять неэффективно или практически невозможно. Но еще раз отмечу, что в целом мы понимаем, что авиадоставка – это не наша целевая модель, это всего лишь дополнение к нашему основному бизнесу – контейнерным перевозкам", - добавил он.

FESCO в ноябре запустила сервис FESCO Air для доставки сборных грузов чартерными и регулярными авиарейсами на внутрироссийских и международных направлениях.

Транспортная группа FESCO – крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении – парк контейнеров более 100 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц. Флот состоит из 22 судов, преимущественно эксплуатируемых на собственных морских линиях.