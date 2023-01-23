FESCO отметила сокращение контейнерного рынка России в 2022 году на 15,9%

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В 2022 году контейнерный рынок России по итогам 2022 года сократился на 15,9% по сравнению с 2021 годом, до около 5,492 млн TEU, сообщили журналистам в транспортной группе FESCO.

Импорт уменьшился на 12%, до 2,107 млн TEU, экспорт - на 25%, до 1,529 млн TEU, транзит - на 23%, до 750 тыс. TEU. Внутренние отправки остались на уровне предыдущего года - 1,105 млн TEU.

В декабре контейнерный рынок страны сократился на 19% в годовом измерении, до 486,3 тысячи TEU.

"Импортные перевозки в декабре выросли на 9,1%. Перевалка через порты Дальнего Востока увеличилась на 5%, ограничивающим фактором для дальнейшего роста стали инфраструктурные ограничения. Экспорт снизился на 39% относительно аналогичного месяца 2021 года, при этом ключевой рост показали отправки через порты Дальнего Востока", - сообщили в группе.

"Транзитные перевозки сократились на 28%. Единственным транзитным рынком с положительной динамикой остается направление Азия - Средняя Азия за счет перевозок из Южной Кореи в Узбекистан. Внутренние перевозки в декабре сократились на 6%", - добавили в FESCO.

Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговый и транзитный контейнерооборот российских портов, внешнеторговый и транзитный контейнерооборот сухопутных переходов на сети РЖД, внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении находится парк контейнеров более 130 тысяч TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тысяч единиц. Флот состоит из 23 судов, преимущественно эксплуатируемых на собственных морских линиях.