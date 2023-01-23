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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

FESCO отметила сокращение контейнерного рынка России в 2022 году на 15,9%

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В 2022 году контейнерный рынок России по итогам 2022 года сократился на 15,9% по сравнению с 2021 годом, до около 5,492 млн TEU, сообщили журналистам в транспортной группе FESCO.

Импорт уменьшился на 12%, до 2,107 млн TEU, экспорт - на 25%, до 1,529 млн TEU, транзит - на 23%, до 750 тыс. TEU. Внутренние отправки остались на уровне предыдущего года - 1,105 млн TEU.

В декабре контейнерный рынок страны сократился на 19% в годовом измерении, до 486,3 тысячи TEU.

"Импортные перевозки в декабре выросли на 9,1%. Перевалка через порты Дальнего Востока увеличилась на 5%, ограничивающим фактором для дальнейшего роста стали инфраструктурные ограничения. Экспорт снизился на 39% относительно аналогичного месяца 2021 года, при этом ключевой рост показали отправки через порты Дальнего Востока", - сообщили в группе.

"Транзитные перевозки сократились на 28%. Единственным транзитным рынком с положительной динамикой остается направление Азия - Средняя Азия за счет перевозок из Южной Кореи в Узбекистан. Внутренние перевозки в декабре сократились на 6%", - добавили в FESCO.

Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговый и транзитный контейнерооборот российских портов, внешнеторговый и транзитный контейнерооборот сухопутных переходов на сети РЖД, внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении находится парк контейнеров более 130 тысяч TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тысяч единиц. Флот состоит из 23 судов, преимущественно эксплуатируемых на собственных морских линиях.

FESCO Дальний Восток Азия Южная Корея Узбекистан РЖД
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