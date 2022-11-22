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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Германия готова потратить 54 млрд евро на сдерживание роста цен на электроэнергию

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Германия с 1 марта 2023 года начнет проводить меры по сдерживанию роста цен на электроэнергию, объем пакета мер составит примерно 53 млрд евро, сообщает Bloomberg со ссылкой на правительственных чиновников.

В частности, в 2023 году будет введен потолок цен на газ и электроэнергию для компаний и домохозяйств, чтобы сократить негативные последствия ограничения поставок из России. Также предусматривается выплата субсидий за январь и февраль, а также выплаты потребителям газа за декабрь.

Потолок цен на газ для домохозяйств будет ограничен 12 евроцентами за 1 кВт.ч и будет распространяться на 80% потребления с учетом прошлогодних уровней. В случае с промышленными потребителями государство субсидирует 70% потребления газа. Цены на электроэнергию, в свою очередь, будут ограничены 40 евроцентами. Потолок цен будет действовать до конца апреля 2024 года.

Пакет мер должен получить поддержку в Бундесрате, палате представителей федеральных земель. Голосование по нему состоится 16 декабря, сообщили чиновники.

Германия находится в центре энергетического кризиса в Европе. Власти страны уже предприняли ряд шагов, чтобы обеспечить стабильные поставки энергоресурсов в зимний период.

Германия Бундесрат Европа
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