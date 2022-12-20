Финляндия планирует субсидировать населению оплату счетов за электроэнергию

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии планирует выплатить гражданам субсидию для оплаты счетов за электроэнергию.

"Предложение должно поступить на рассмотрение парламента в начале января. Субсидия будет выплачиваться задним числом – по счетам за электроэнергию за зимние месяцы", - говорится в сообщении портала телерадиовещания Финляндии Yle во вторник.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин, описывая итоги прошедшего накануне совещания правительства и оппозиционных партий, заявила, что кроме единовременной субсидии на покрытие счетов планируется ввести гибкую оплату счетов за электричество, а также установить потолок цен, который может быть введен в марте-апреле 2023 года.

Премьер также отметила, что новые формы поддержки граждан обойдутся государству очень дорого – от сотен миллионов до миллиардов евро.

По ее словам, правительство планирует собрать деньги на новые субсидии, в частности, за счет налога на сверхприбыль энергокомпаний, однако получит эти поступления лишь в будущем.