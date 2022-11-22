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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Нефть Brent подорожала до $88,49 за баррель

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили рост в ходе торгов во вторник, поднявшись более чем на 1%.

Инвесторы оценивают перспективы спроса и предложения на глобальном топливном рынке.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:40 по Москве подорожали на $1,04 (1,19%) - до $88,49 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на январь на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,95 (1,19%) - до $80,99 за баррель.

В ходе сессии накануне цены падали более чем на 5% на сообщениях в СМИ, что Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ изучают возможность увеличения квоты на добычу нефти в объеме до 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) на заседании 4 декабря.

Эр-Рияд, однако, опроверг это сообщение, заявив, что не исключает даже снижения производства для балансировки спроса и предложения.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи написал в твиттере, что его страна также не ведет никаких переговоров об изменении нынешних договоренностей по квотам, которые действуют до конца 2023 года.

"Наращивание добычи на фоне падения цен и опасений по поводу мирового спроса стало бы значительной неожиданностью", - сказал управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес, слова которого приводит MarketWatch.

Brent WTI
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