Российские переработчики пластмасс ждут снижения цен на полимеры

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Российские переработчики пластмасс при нынешних ценах закупают сырье только по потребностям текущего производства, не создавая складские запасы, и ждут снижения цен на базовые полимеры, считает генеральный директор Союза переработчиков пластмасс Петр Базунов. Его мнение приводит агентство Plastinfo.

"Самым важным фактором остается диспаритет цен между российскими производителями полипропилена и Юго-Восточной Азией. Поскольку, несмотря на то, что тренд на снижение цен на полипропилен наблюдается в России вслед за зарубежными котировками с мая текущего года, тем не менее, российские производители изделий из пластмасс проигрывают конкуренцию в цене юго-восточным коллегам", - сказал глава союза.

По данным агентства, в 2022 году на российском рынке максимальный индекс цены на полипропилен был в апреле - в среднем 173 тысячи рублей за тонну, но к октябрю он упал на 35% и сейчас составляет 112 тысяч руб./т, что соответствует $1836 за тонну. В странах Юго-Восточной Азии, в частности, во Вьетнаме, цена тонны полипропилена за этот же период в долларовом эквиваленте снизилась более чем на 30%, до $990 за тонну, что является минимумом более чем за два года.

По словам Базунова, столь существенная разница подталкивает российских переработчиков к более активным поискам альтернативы российскому базовому сырью на Юго-Востоке, особенно с учетом постепенного снижения стоимости логистики из Азии и оптимизации маршрутов доставки.

Анализ Plastinfo показывает, что импорт полипропилена в сентябре подскочил по сравнению с августом на 65%, в то время как потребление отечественных марок снизилось на 41%. В итоге доля импортных марок полипропилена в потреблении выросла более чем в 2 раза - с 13 до 35%.