"СИБУР" учтет рекомендации ФАС по сдерживанию цен

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Нефтехимическая компания "СИБУР Холдинг" сообщила, что с другими участниками отрасли изучает рекомендации ФАС по ценообразованию на нефтегазохимическую продукцию.

29 марта ФАС призвала нефтехимиков отказаться от использования зарубежных ценовых индикаторов при определении цен на продукцию и не привязывать их к курсам иностранных валют. В качестве альтернативы нетбэку ведомство предлагает использовать российские биржевые и внебиржевые индикаторы. Также ФАС предлагает изменить компаниям торговые политики, указав в них приоритетность поставок на внутренний рынок, цены и порядок их формирования.

Рекомендации ФАС относились ко всей товаропроводящей цепочке - от продаж исходного сырья до готовой продукции. Предлагаемые меры относятся к таким видам продукции как полиэтилентерефталат, аммиак, апатитовый концентрат, сера, толуол, парафин, метил-трет-бутиловый эфир, каучук, ортоксилол нефтяной, бензол, пропилен, стирол, этилацетат, бутилацетат. Предполагается, что соблюдение рекомендаций ФАС позволит не допустить необоснованного повышения цен в строительной отрасли, ЖКХ и сельском хозяйстве.

В "СИБУРе" на это сообщили, что скоро представят обновленную торговую политку, направленную на сдерживание роста цен и учитывающую рекомендации регулятора.

"Компания исходит из рыночных принципов при ценообразовании. При этом, мы всегда учитываем сезонные колебания цен и макросреду. Это позволяет "СИБУРу", в том числе, инициативно сглаживать возможное негативное влияние таких колебаний на потребителя. Так, в марте была произведена заморозка цен на ключевые продукты, демонстрировавших значительный рост на фоне ослабления российского рубля и существенно возросших цен на сырье", - сказал представитель компании, не уточняя, по каким продуктам снижались цены.

"Компания продолжает работу с поставщиками сырья по временному изменению подходов к их ценовой политике. Также мы предлагаем клиентам широкий набор инструментов, таких как заключение долгосрочных контрактов, для гарантированной загрузки их мощностей", - сказали в "СИБУРе".

Совместно с ФАС России и другими представителями отрасли компания прорабатывает возможность расширения номенклатуры биржевых товаров. "Создание ликвидных биржевых индикативов позволит в дальнейшем использовать их в качестве референсных цен при поставке продукции российским клиентам", - считают в "СИБУРе".

В 2021 году ФАС удовлетворила ходатайство ПАО "СИБУР Холдинг" о приобретении 100% голосующих акций АО "ТАИФ", в результате которого на российском рынке создан крупнейший производитель по выпуску полиэтилена, полипропилена, синтетического каучука и других полимеров, выдав компании предписание о выполнении ряда обязательных условий.

В частности, "СИБУР" должен будет обеспечить производимыми товарами потребности внутреннего рынка, в том числе, в качестве сырья. Кроме того, компания сможет перерабатывать сжиженный углеводородный газ (СУГ) только частично. Не переработанный СУГ используется как топливо, в том числе для нужд ЖКХ, к примеру, для отопления. Ограничение необходимо, чтобы для удовлетворения потребностей внутреннего рынка оставался достаточный объем СУГ до переработки, используемого в качестве топлива.

Также компания обязана будет осуществлять закупки и реализовывать производимые товары на конкурентных условиях с использованием прозрачных биржевых и/или внебиржевых ценовых индикаторов, сложившихся в зоне активного потребления или производства соответствующих товаров.

Помимо этого, до 31 декабря 2021 года компании было предписано разработать и представить на рассмотрение в ФАС России проект торговой политики, в которой будет описана реализация каждого производимого товара с долей более 50% на товарном рынке в стране. Также в торговой политике будет закреплен ряд положений, гарантирующих защиту прав потенциальных контрагентов ПАО "СИБУР Холдинг". Компания представила проект в начале 2022 года, но он был отправлен на доработку.

Так, компании запрещено ущемлять права своих контрагентов при заключении договоров на поставку производимых товаров. В частности, компания не сможет устанавливать для сторонних хозяйствующих субъектов дискриминационные условия по сравнению со своими аффилированными лицами, а также навязывать контрагентам невыгодные, экономически или технологически не обоснованные условия. Речь идет о договорах, заключаемых на территории страны.

При этом ПАО "СИБУР Холдинг" не вправе отказываться от заключения договоров поставки на территории страны без экономических или технологических причин, если есть возможность производства или поставки товаров в рамках таких договоров. Также ПАО "СИБУР Холдинг" должно реализовывать продукцию по прямым долгосрочным контрактам с учетом возможности эффективной доставки товара для потребителя.