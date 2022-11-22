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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:39

В Британии использование офисов сократилось рекордными темпами за 20 лет

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В прошедшем финансовом году, который завершился в марте, площадь используемых офисных помещений в Великобритании упала на 1,8 млн квадратных метров, или на 2%, говорится в исследовании юридической фирмы Boodle Hatfield.

Это рекордное падение за все время подсчета показателя, то есть за 20 лет, пишет Financial Times.

Половина из 10 округов, зафиксировавших наибольшее сокращение офисных помещений, находятся в Лондоне, и самое сильное падение наблюдалось в округе Вестминстер - на 194 тысячи квадратных метров.

Сокращение офисных площадей главным образом объясняется тем, что британские компании перестраиваются на более гибкий режим работы сотрудников, многие из которых перешли на удаленную работу. Вторым важным фактором является переоборудование офисов под новые экологические стандарты.

При этом пандемия коронавируса лишь ускорила начавшийся ранее тренд: с 2014 года площадь офисных помещений в Великобритании уменьшилась более чем на 6%, отмечается в докладе Boodle Hatfield.

Boodle Hatfield Великобритания Лондон Вестминстер
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