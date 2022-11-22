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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:39

Акции проводящего IPO "КазМунайГаза" будут доступны на "СПБ бирже" одновременно с KASE

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" 8 декабря планирует начать торги обыкновенными акциями АО "Национальная компания" КазМунайГаз" в режиме основных торгов, говорится в сообщении биржи.

В этот же день запланировано начало вторичных торгов акциями "КазМунайГаза" на казахстанских биржах KASE и AIX после завершения публичного размещения.

Ценным бумагам "КазМунайГаза" на "СПБ бирже" присвоен тикер KMG@KT. Они относятся к группе инструментов "Ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ".

Торги акциями "КазМунайГаза" в режиме основных торгов будут проводиться с 8:00 до 18:00 по московскому времени в тенге. Расчеты будут осуществляться на второй расчетный день с даты заключения сделки (Т+2). Минимальный лот - одна ценная бумага.

"КазМунайГаз" - национальный оператор Казахстана по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. На данный момент он полностью государственный - 90,42% акций компании принадлежат госфонду "Самрук-Казына", 9,58% - Национальному банку Казахстана.

Сейчас "КазМунайГаз" проводит IPO с листингом на Казахстанской фондовой бирже (KASE) и бирже Международного финансового центра Астана (AIX). В рамках сделки "Самрук-Казына" продает до 5% акций компании, покупателями могут выступить как розничные, так и институциональные инвесторы, при этом в качестве приоритета заявлено "удовлетворение заявок граждан Республики Казахстан".

Цена размещения определена заранее, она составляет 8 406 тенге за акцию. Road show закончится 25 ноября, заявки институциональных инвесторов принимаются до 30 ноября, розничных - до 2 декабря, расчеты будут проведены 7 декабря. Консультантами сделки выступают Halyk Finance, SkyBridge Invest, Freedom Broker и BCC Invest.

KASE КазМунайГаз СПБ биржа Казахстан AIX Самрук-Казына Нацбанк Казахстана Halyk Finance
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