Госфонд "Самрук-Казына" продал 3% акций "КазМунайГаз" в рамках IPO

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Казахстане госфонд "Самрук-Казына" продал 3% акций АО НК "КазМунайГаз" в рамках IPO на сумму 153,8 млрд тенге, или $330 млн, говорится в презентации фонда, которая была сделана на заседании правительства страны.

"5 декабря приняты итоговые решения совета директоров фонда и правительства по отчуждению акций КМГ: по цене 8 406 тенге, в объеме 3% от общего капитала компании, общее количество заявок - 129,9 тыс. на сумму 153,8 млрд тенге, или $330 млн", - сообщил госфонд.

Заявки на участие в IPO принимались с 9 ноября по 2 декабря.

"Приоритет отдавался удовлетворению заявок граждан Казахстана. Общее количество заявок, поступивших от наших граждан, составило 128,7 тысяч. Общая сумма составила 74,6 млрд тенге", - сообщил председатель правления фонда Алмасадам Саткалиев, подводя итоги IPO.

"КазМунайГаз" провел IPO с листингом на Казахстанской фондовой бирже (KASE) и бирже Международного финансового центра Астана (AIX). "Самрук-Казына" в рамках размещения предлагал до 5% акций КМГ.

Саткалиев ранее говорил, что в течение трех лет будет зафиксирован минимальный уровень гарантированных дивидендов компании в размере 200-250 млрд тенге ежегодно, что позволит обеспечить интерес инвесторов к бумаге. Согласно проспекту выпуска акций КМГ, компания намерена выплачивать ежегодные дивиденды в размере не менее 200-250 млрд тенге за каждый финансовый год (2022, 2023 и 2024 ггоды) "при условии сохранения поддерживающих цен на нефть не менее $70 за баррель".

"СПБ биржа" в конце ноября сообщала, что 8 декабря планирует начать торги обыкновенными акциями "КазМунайГаза" в режиме основных торгов. На эту же дату намечено начало вторичных торгов акциями "КазМунайГаза" на казахстанских биржах KASE и AIX после завершения публичного размещения.

Ценным бумагам "КазМунайГаза" на "СПБ бирже" присвоен тикер KMG@KT. Они относятся к группе инструментов "Ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ". Торги ими в режиме основных торгов будут проводиться с 8:00 до 18:00 по московскому времени в тенге. Расчеты будут осуществляться на второй расчетный день с даты заключения сделки (Т+2). Минимальный лот - одна ценная бумага.

"КазМунайГаз" - национальный оператор Казахстана по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. До IPO он был полностью государственный - 90,42% акций компании принадлежало госфонду "Самрук-Казына", 9,58% - Национальному банку Казахстана.