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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:39

Спрос на кредитные карты в США остается высоким, несмотря на рост ставок

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Спрос на кредитные карты в США остается высоким в 2022 году, несмотря на рост процентных ставок, следует из данных Федерального резервного банка Нью-Йорка.

Доля американцев, подавших заявки на получение кредитных карт, в октябре достигла 27,1%, что выше прошлогоднего уровня в 26,5%. При этом средний показатель с начала года составляет 26,7%, что на 3,6 процентного пункта выше, чем в 2021 году, свидетельствуют данные ФРБ Нью-Йорка.

Спрос на потребительские кредиты в целом немного снизился в 2022 году. Доля американцев, которые привлекли потребительские кредиты, незначительно опустилась и составила 44,8% в октябре против 45,6% на конец октября годом ранее.

Доля американцев, берущих ипотечные кредиты, в октябре сократилась до 6,7% по сравнению с 8,5% в октябре годом ранее, средний показатель с начала года составил 7,2%, что на 0,8 процентного пункта ниже, чем в 2021 году, отмечается в исследовании.

Доля тех, кто подал заявки на рефинансирование ипотеки, в минувшем месяце упала до 8,9% с 21,4% в октябре 2021 года.

Показатель для автомобильных кредитов составил 12,9% в октябре, что совпало с уровнем прошлого года. Между тем средний показатель упал с прошлогодних 14,6% до 13% в текущем году.

"Если говорить о следующих 12 месяцах, то домохозяйства, вероятно, будут с меньшей вероятностью готовы брать кредиты на машины, ипотеку или рефинансировать ипотечные кредиты, однако в среднем более охотно будут оформлять кредитные карты и увеличивать лимиты по ним", - говорится в исследовании ФРБ Нью-Йорка.

США ФРБ Нью-Йорка
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