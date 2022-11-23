Brent подешевела до $87,2 за баррель

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили снижение днем в среду после подъема по итогам предыдущей сессии.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:49 подешевели на $1,16 (1,31%) - до $87,2 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,82 (1,01%) - до $80,13 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1%, а цена WTI выросла на 1,1% после того, как Саудовская Аравия опровергла сообщения в СМИ о том, что ОПЕК+ рассматривает возможность увеличения квоты на добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

Кроме того, рынок готовится к введению западными странами потолка цен на российскую нефть. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники написала, что государства G7 могут согласовать предельный уровень стоимости уже в среду. Согласно изданию, наиболее вероятное ограничение - $60 за баррель, при этом участники дискуссии договорились, что цена точно не превысит $70 за баррель.

Данная мера начнет действовать с 5 декабря.

"Трейдеры внимательно следят за российским экспортом и будут оценивать, насколько Россия может сократить зарубежные поставки в качестве ответного шага, что может оказать поддержку ценам на нефть", - отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Тем временем данные Американского института нефти (API) указали на падение запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,8 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками снижения на 1,1 млн баррелей.