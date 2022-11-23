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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Число заявок на пособие по безработице в США подскочило до максимума за 3 месяца

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе резко увеличилось на 17 тысяч - до 240 тысяч человек, что является максимальным значением с конца августа, говорится в отчете Министерства труда США.

Неделей ранее этот показатель составлял 223 тысячи, а не 222 тысячи, как сообщалось ранее.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали более умеренный рост показателя, до 225 тысяч с ранее объявленного уровня, как и респонденты Trading Economics.

Самый значительный рост числа первичных заявок зафиксирован в штатах Иллинойс (на 7306 заявок), Калифорния (5024) и Джорджия (3434)

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, увеличилось на 5,5 тысячи и достигло 226,75 тысячи.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 12 ноября, подскочило до 1,551 млн по сравнению с пересмотренными 1,503 млн в предшествующую неделю. Подъем был зафиксирован по итогам шестой недели подряд. При этом аналитики в среднем ожидали роста показателя на 10 тысяч с объявленного ранее уровня - до 1,517 млн.

США Минтруда Иллинойс Калифорния Джорджия
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