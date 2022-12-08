Число новых заявок на пособие по безработице в США выросло на 4 тысячи

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 4 тысячи - до 230 тысяч человек, сообщило Минтруда США,

Неделей ранее этот показатель составлял 226 тысяч, а не 225 тысяч, как сообщалось ранее.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали подъем показателя до 230 тысяч с ранее объявленного уровня, как и те, кого опросило Trading Economics.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, увеличилось на 1 тысячу и достигло тех же 230 тысяч.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 26 ноября, подскочило до 1,671 млн по сравнению с 1,609 млн (ранее было объявлено о 1,608 млн) в предшествующую неделю. Подъем был зафиксирован по итогам восьмой недели подряд.

При этом аналитики в среднем ожидали снижения индикатора до 1,6 млн по сравнению с первоначальной оценкой.