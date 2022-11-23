Долги по зарплате в РФ в октябре снизились на 6,2% после роста на 11,5% в сентябре

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 ноября 2022 г. составила 883,5 млн рублей и по сравнению с 1 октября 2022 г. снизилась на 58,9 млн рублей, или на 6,2%, сообщил в среду Росстат.

В сентябре долги по зарплате в РФ выросли 11,5%, в августе - на 15,4%. До этого в июле наблюдалось снижение на 8,7%, в июне - на 9,9%, в мае - рост на 0,1%, в апреле - снижение на 11,8%, в марте - рост на 8,3%, в феврале - на 1,7%, в январе - на 16,4%.

Задолженность считается по данным, представленным организациями наблюдаемых видов экономической деятельности (не относящимися к субъектам малого предпринимательства).

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 ноября 2022 г. на долги, образовавшиеся в 2022 г., приходится 474,6 млн рублей (53,7%), в 2021 г. - 115,3 млн рублей (13,1%), в 2020 г. и ранее - 293,6 млн рублей (33,2%).

Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 ноября составила 881,8 млн рублей, по сравнению с 1 октября она снизилась на 55 млн рублей, или на 5,9%.

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней на 1 ноября составила 1,7 млн рублей (снижение почти в 1,7 раза относительно уровня предыдущего месяца), вся эта сумма пришлась на долги местных бюджетов.

Доля работников обследуемых организаций, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, на 1 ноября 2022 г. составила менее 1%.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 46,3%; строительство - 10,8%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки - 8,7%; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 7,4%; добыча полезных ископаемых - 6,8%; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 6,4%; научные исследования и разработки - 5,6%; транспорт - 4,4%.