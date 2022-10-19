Росстат сообщил о росте долгов по зарплате в сентябре на 11,5%

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 октября 2022 года составила 942,4 млн рублей, что на 97,4 млн рублей, или на 11,5% больше, чем на 1 сентября, сообщил Росстат.

В августе долги по зарплате в стране выросли на 15,4%. До этого в июле наблюдалось снижение на 8,7%, в июне - на 9,9%, в мае - рост на 0,1%, в апреле - снижение на 11,8%, в марте - рост на 8,3%, в феврале - на 1,7%, в январе - на 16,4%.

Задолженность считается по данным, которые предоставляют организации наблюдаемых видов экономической деятельности, малый бизнес их не предоставляет.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 октября 2022 года на долги, образовавшиеся в 2022 году, приходится 465,1 млн рублей (49,4%), в 2021 году - 131,4 млн рублей (13,9%), в 2020 году и ранее - 345,9 млн рублей (36,7%).

Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 октября составила 936,8 млн рублей, по сравнению с 1 сентября она выросла на 99 млн рублей, или на 11,8%.

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней на 1 октября составила 5,6 млн рублей (снижение почти на 21,6% относительно уровня предыдущего месяца), вся эта сумма пришлась на долги федерального бюджета.

Доля работников обследуемых организаций, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, на 1 октября 2022 года составила менее 1%.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 41,6%; строительство - 13,2%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки - 9,5%; добыча полезных ископаемых - 7,7%; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 6,2%; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 5,9%; научные исследования и разработки - 5,8%; транспорт - 5,7%