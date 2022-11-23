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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:40

Россия в октябре сократила выпуск удобрений на 18% год к году

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Россия в октябре произвела 1,8 млн тонн минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ), что на 18% ниже уровня октября 2021 года, но на 3,5% выше показателя за предыдущий месяц, сообщил Росстат.

Производство калийных удобрений снизилось по сравнению с октябрем 2021 года на 45%, но выросло по сравнению с сентябрем 2022 года на 7,5%, составив 0,5 млн тонн.

Выпуск фосфорных удобрений составил 0,3 млн тонн, снизившись на 4% год к году и незначительно превысив уровень сентября.

Выпуск азотных удобрений сохранился практически на уровне прошлого года, составив 1 млн тонн.

За десять месяцев 2022 года российские предприятия сократили выпуск удобрений почти на 11% г/г - до 19,5 млн тонн. Производство калийных удобрений упало на 31%, до 6,2 млн тонн, При этом выпуск азотных удобрений вырос на 4%, до 9,8 млн тонн, фосфорных - на 0,6%, до 3,6 млн тонн.

Выпуск аммиака за 10 месяцев упал на 14,3%, до 14,1 млн тонн.

Росстат
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