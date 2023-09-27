Росстат сообщил о росте выпуска удобрений в стране в августе на 15% г/г

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Российские предприятия в августе увеличили производство минеральных удобрений на 15% к августу 2022 года и на 1,1% - к июлю 2023 года, до 2,2 млн тонн (в пересчете на 100% питательных веществ), сообщил Росстат.

Выпуск калийных удобрений увеличился на 58,3% к августу 2022 года и на 9,3% к июлю 2023 года, составив 0,9 млн тонн.

Производство фосфорных удобрений сократилось на 6,6% год к году, и на 7,3% - к предыдущему месяцу, составив 0,3 млн тонн.

Выпуск азотных удобрений составил 0,9 млн тонн (на 1,8% меньше, чем в августе 2022 года, и на 2,5%, чем в июле 2023 года).

Производство аммиака за август составило 1,3 млн тонн, повысившись на 2,1% год к году, но сократившись на 1,1% к июлю 2023 года.

За январь-август 2023 года в России было выпущено 16,7 млн тонн удобрений - на 3,9% больше, чем за тот же период 2022 года.

Производство калийных удобрений за восемь месяцев составило 5,5 млн тонн, повысившись на 5,7% год к году. Выпуск фосфорных удобрений вырос на 0,3%, до 2,9 млн тонн, азотных - на 4%, до 8,2 млн тонн.