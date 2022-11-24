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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:01

Emirates Group в I финполугодии получила рекордную чистую прибыль

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Emirates Group, владелец авиакомпании Emirates Airline, в первом полугодии 2023 финансового года вышла на прибыльный уровень и резко увеличила выручку благодаря восстановлению пассажиропотока после снятия коронавирусных ограничений в мире.

Как сообщается в пресс-релизе Emirates Group, ее чистая прибыль в апреле-сентябре составила рекордные $1,2 млрд по сравнению с чистым убытком в $1,6 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль до вычета налоговых, процентных и амортизационных выплат за отчетный период выросла до $4,2 млрд с $1,5 млрд годом ранее.

Выручка группы подскочила до $15,3 млрд с $6,7 млрд. При этом выручка Emirates Airline составила $13,7 млрд.

Число пассажиров авиакомпании за минувшее полугодие увеличилось более чем втрое в годовом выражении и составило 20 млн человек.

"Мы ожидаем, что спрос во всех подразделениях останется высоким (во втором полугодии - ИФ). Однако, горизонт не так чист, поскольку мы сталкиваемся с инфляционным давлением и другими проблемами в макроэкономике, среди которых укрепление доллара и ужесточение монетарной политики на крупнейших финансовых рынках", - заявил глава Emirates Group шейх Ахмед бин Саид Аль Мактум.

Компания также ожидает получить чистую прибыль по итогам всего 2023 финансового года.

Emirates Group помимо Emirates Airline владеет гостиницами, туроператором и компанией dnata, которая является одним из крупнейших поставщиков услуг для мировой авиаотрасли и представлена в 35 странах.

Emirates Group Emirates Airline
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