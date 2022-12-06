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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

IATA ожидает возвращения мировой авиаотрасли к прибыльности в 2023 году

Североамериканские перевозчики выйдут в плюс уже в 2022 году

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) ожидает, что мировая авиационная отрасль вернется к прибыльности в 2023 году.

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По прогнозу IATA, в 2023 году авиакомпании получат чистую прибыль в размере $4,7 млрд при выручке в $779 млрд (рентабельность по чистой прибыли - 0,6%). Это будет первая прибыль с 2019 года, когда показатель был на уровне $26,4 млрд (рентабельность по чистой прибыли - 3,1%).

Пассажиропоток в 2023 году впервые с доковидного 2019 года может превысить отметку в 4 млрд человек: как ожидается, полетят 4,2 млрд путешественников.

По итогам 2022 года общий чистый убыток отрасли спрогнозирован на уровне $6,9 млрд (против июньского прогноза в $9,7 млрд) при выручке в $727 млрд. В 2021 году убыток был зафиксирован на отметке $42 млрд, в ковидном 2020 - $137,7 млрд.

Единственный регион, который вернется к прибыльности уже в 2022 году, - Северная Америка, считают в IATA. В 2023 году к ней присоединятся Европа и Ближний Восток, в то время как Латинская Америка, Африка и Азиатско-Тихоокеанский регион останутся в минусе.

IATA объединяет 300 авиакомпаний, которые выполняют более 80% всех общемировых воздушных перевозок.

IATA Северная Америка
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