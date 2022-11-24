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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:01

В "СИБУРе" импортозаместили основной катализатор для производства полиэтилена

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - НИОСТ (R&D-центр "СИБУРа") разработал основной катализатор для производства полиэтилена, который ранее закупал у единственного поставщика за рубежом, сообщила пресс-служба "Томскнефтехима" (располагается в Томске на соседних промплощадках с НИОСТ).

"НИОСТ завершил разработку тетраизобутирата циркония (ТИБЦ) - катализатора, который используется при производстве линейных альфа-олефинов - одного из основных сырьевых компонентов полиэтилена. В научном центре был организован цех производства ТИБЦ и выпущена первая опытная партия катализатора. В октябре-ноябре на нижнекамском предприятии "СИБУРа" ("Нижнекамскнефтехим" - ИФ) успешно завершились опытно-промышленные испытания нового компонента", - говорится в сообщении.

Разработчики синтезировали новый компонент, масштабировали процесс а модельной установке, а затем приступили к серийному производству катализатора. Первая партия ТИБЦ объемом 420 кг прошла промышленные испытания в Нижнекамске, ведется серийная наработка продукта.

"Нижнекамскнефтехим" опробует еще одну поступившую партию большего объема и по итогам сможет перейти на катализатор собственного производства. В результате "СИБУР" "замыкает" цикл выпуска полимеров.

"Основной задачей НИОСТ является полноценная замена подпавшего под западные ограничения продукта, который изготавливает только один производитель, поэтому нет возможностей найти аналоги и приобрести катализатор у другого поставщика. (...) Мы организовали цех производства ТИБЦ в кратчайшие сроки и уже сегодня можем полностью обеспечить потребности "СИБУРа" в качественном продукте," - прокомментировал через пресс-службу начальник цеха НИОСТ Кирилл Калягин.

Тетраизобутират циркония - обязательный компонент в цепочке производства полиэтилена. "СИБУР" выпускает различные марки этого полимера. Из них производят, в том числе, упаковочные материалы, системы газо- и водоснабжения, медицинскую продукцию.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, с октября 2021 года входит в "СИБУР".

НИОСТ СИБУР Томск Томскнефтехим Нижнекамскнефтехим Кирилл Калягин
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